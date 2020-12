Coronavirus - Les nouvelles règles de quarantaine poseront problème dans les entreprises après Noël

Les nouvelles règles de quarantaine imposées après des vacances dans une zone rouge vont poser problème pour de nombreux employeurs et employés, selon la Fédération des entreprises belges (FEB) et le service de prévention externe Liantis qui appellent les entreprises à se concerter pour éviter autant que possible les problèmes sur le lieu de travail et les pénuries d'effectifs.