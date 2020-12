Karim Belhocine avant le déplacement à Saint-Trond: «Charleroi a tout pour se relever»

Le Sporting de Charleroi a brisé sa spirale de défaites ce lundi contre Courtrai (0-0). Et s’il sait que tout n’a pas été parfait, loin de là face à son ancienne équipe, Karim Belhocine veut en tirer le positif pour continuer à avancer. « Je n’ai jamais dit qu’on avait été bon dans ce match, mais tout n’était pas non plus mauvais. J’ai vu une réaction de mes joueurs, qui ont voulu faire mieux et qui se sont motivés et encouragés à la pause. On a ensuité gagné des duels. Le penalty arrêté par Rémy Descamps et la réaction des autres joueurs qui se sont battus pour être premiers sur le deuxième ballon qui a suivi, c’est un moment important », expliquait Karim Belhocine, convaincu que son groupe a tout pour repartir de l’avant. « La réaction de mes joueurs après la pause combinée à l’obtention d’un point, même si sur le plan comptable, ce n’est pas incroyable, peut faire du bien.