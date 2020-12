Brexit - L'espoir d'un accord commercial s'amenuise encore

Les chances d'un accord commercial post-Brexit se sont encore amenuisées vendredi, Londres et Bruxelles affichant leur pessimisme sur la possibilité de parvenir à surmonter leurs divergences.

Sauf rebondissement majeur d'ici à dimanche, échéance fixée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson, les échanges de part et d'autre de la Manche risquent de se faire selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane et de quotas.

En déplacement à Blyth, dans le Nord de l'Angleterre, Boris Johnson a jugé vendredi "très très probable" l'échec des négociations post-Brexit, qui se poursuivent néanmoins. Malgré les sombres prévisions des économistes, le chef du gouvernement conservateur affirme que cette solution serait "formidable pour le Royaume-Uni et nous pourrions faire exactement ce que nous voulons à partir du 1er janvier".

"Nous continuons d'espérer", a-t-il néanmoins poursuivi, attendant de voir une éventuelle "grande proposition" ou "un grand changement" de la part de l'Union européenne.