Philippe Montanier avant le choc face à Gand: «La persévérance sera l’une des clés de notre succès»

À 48h du choc en terres gantoises, le coach du Standard Philippe Montanier a préfacé la rencontre. Il en a également profité pour donner des nouvelles de son noyau. « Cop et Amallah vont un peu mieux, donc on verra lors du dernier entraînement de ce samedi quel groupe je pourrais emmener. »

Après avoir disputé leur dernier match européen de la saison ce jeudi, les hommes de Philippe Montanier doivent déjà se remettre au travail, car un choc les attend dimanche. À 18h15, ils se rendront à la Ghelamco Arena pour y défier Gand, désormais coaché par Hein Vanhaezebrouck. Une formation que redoute le coach français. « Quand on voit la valeur de leur noyau et des individualités qui le constitue, on peut se dire que c’est l’une des meilleures équipes du championnat. Ils ont quelques difficultés en ce moment, mais la saison est loin d’être finie… Personnellement, je considère cette équipe comme Bruges, Anvers ou n’importe quel autre favori du championnat. »