Le plus vieux mur de Gand, où le fiancé bourguignon paraît dans un habit d’apparat bleu

À gauche, une partie de l’abbaye est encore debout. Le « plus vieux mur de Gand » date de la fin du Xe siècle. Je le caresse et voyage en pensée du troisième au premier millénaire, en 985 plus précisément, année où l’on posa la première pierre. Juste à ce moment, les cloches de la cathédrale sonnent de l’autre côté de la Lys. Saint-Jacques et Saint-Nicolas suivent. Et soudain résonnent aussi dans ma tête les cloches de l’abbatiale disparue. Je vois devant moi se dresser les murs, le transept et le chœur de ce qui fut une des plus grandes églises romanes d’Europe.