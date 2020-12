Commission covid: De Block, Wilmès et Geens seront auditionnés après le congé de carnaval

Les députés ont décidé de faire passer sur le gril les ministres aux manettes lors de la première vague du covid entre la fin février et début avril.

La commission fédérale sur le coronavirus s’est réunie à huis clos vendredi. L’objectif était de faire un premier point, presque six mois après sa création. Experts et députés ont échangé sur la méthodologie et les premières conclusions à tirer des différentes auditions, dont, notamment, Erika Vlieghe la semaine dernière.

Les députés ont aussi profité de l’occasion pour établir l’agenda des prochains mois. Il a notamment été décidé d’inviter les ministres aux manettes lors de la première vague. L’ex-ministre de la Santé et actuelle cheffe de groupe VLD à la Chambre, Maggie De Block, passera ainsi sous le feu des questions.