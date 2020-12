À Gand, où il est bien difficile de résister aux tentations bourguignonnes

Oui, son nom est inscrit sur mes chaussures, ce n’est pas une blague. Pour me lancer dans le long processus de lecture et d’écriture des Téméraires, il me fallait des bottes de sept lieues, ou presque. J’ai donc commandé des baskets flambant neuves. Sur l’une, j’ai fait inscrire « Philippe », sur l’autre « le Hardi ». Philippe le Hardi. Le premier des Ducs, notre père fondateur.

Celui sans qui nul n’évoquerait aujourd’hui les Plats Pays*. Celui sans qui je n’écrirais pas ces lignes. Il est le point de départ de mon livre mais aussi de notre histoire collective. Bien sûr, il était déjà question avant lui de Flandre, de Hainaut, de Hollande ou de Namur. Mais ces comtés et duchés restaient relativement indépendants les uns des autres.