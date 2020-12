Grand Baromètre: en déclin à Bruxelles, le PS est sous la menace du PTB

La situation à Bruxelles est un peu atypique par rapport aux autres Régions du pays. Contrairement à la Wallonie et à la Flandre, il n’y a pas d’effet « gouvernement De Croo ». Au contraire : les partis gouvernementaux font plutôt grise mine. C’est le cas, en particulier, du PS qui passe de 19,1 à 16,8 %, par rapport à notre dernier Grand Baromètre.

On peut émettre l’hypothèse que le parti de Paul Magnette et de Rudi Vervoort perd des voix au profit du PTB puisque ce dernier, dans le même temps, affiche une croissance de 3 points de pourcentage. Il ne se trouve plus désormais qu’à 1,7 point de son éternel rival. L’écart n’a, et de loin, jamais été aussi réduit entre les deux partis à Bruxelles depuis le lancement de notre Grand Baromètre en 2011. Il est possible que les effets de la crise du covid sur le public précarisé de Bruxelles engendrent une demande de soutien plus radicale que celle qu’offre le PS, présent à la fois au fédéral et au gouvernement bruxellois.