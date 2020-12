GP d’Abou Dabi de Formule 1: Bottas devance Hamilton aux essais libres

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) s’est montré le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dabi, 17e et dernière manche du championnat du monde de Formule 1, vendredi après-midi sur le circuit de Yas Marina (5,554 km). Grâce à son meilleur tour en 1 : 36.276, il a devancé de 203/1000es son équipier le Britannnique Lewis Hamilton, qui revient à la compétition après avoir manqué dimanche passé le GP de Skahir à cause d’un test positif au coronavirus.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), meilleur le temps le matin, a signé le 3e chrono à 770/1000es. Le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) est 4e, à 987/1000es. Tous les autres pilotes ont concédé plus d’une seconde.

Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Sergio Pérez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (Aus/Renault) et Lance Stroll (Racing Point) complètent dans cet ordre le Top 10 de l’après-midi.