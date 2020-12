Le livre inspirant de Tom Barman

Et s’il ne fallait citer qu’un texte ou un auteur inspirant ? Tom Barman évoque son adoration pour Woody Allen « le maître » et sa fascination « pour la vie incroyable et vorace » de Werner Herzog. Mais c’est le critique d’art Peter Schjeldahl du New Yorker qu’il souhaite faire découvrir : « Il a un cancer maintenant mais il continue à écrire. C’est d’un niveau exceptionnel, court et toujours sur l’art. Comme il ne sait pas pour combien de temps il en a encore, il a déjà écrit son propre éloge funèbre, d’une honnêteté incroyable. C’est d’une érudition rock’n’roll, tout ce que j’aime dans la vie. »

Voici les premiers paragraphes de « The art of dying », la chronique parue dans le New Yorker en décembre 2019.