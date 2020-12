Making of

En route pour Anvers. Enfin de la lumière et de l’air dans ce confinement étouffant. Et Tom Barman au bout du chemin. La dernière rencontre non musicale remonte à 2006. Le rockeur s’était alors lancé dans un combat contre l’extrême droite. Le Vlaams Belang menaçait de faire un score monstre aux élections communales d’Anvers et il avait décidé qu’il fallait se mettre sur son chemin. Avec l’aide de quelques amis, Arno et Jan Goossens, il met sur pied des concerts contre l’intolérance le premier octobre à Anvers, Gand, Bruxelles. Un énorme succès pour la démocratie - et Barman -, une défaite pour le VB.