Alexande De Croo: «Plus nous respecterons les mesures, plus vite nous pourrons les assouplir»

Le chef du gouvernement et le virologue Marc Van Ranst encouragent les citoyens à ne pas se laisser aller.

Si la courbe ne change pas radicalement, nous ne pourrons pas faire autrement qu’envisager d’autres mesures, qui ressembleront davantage au premier confinement », a déclaré Marc Vanst sur le plateau de VTM.

Les nouvelles infections au coronavirus et les hospitalisations ont atteint un plateau en Belgique, « malheureusement encore trop élevé et dangereux », a indiqué vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Steven Van Gucht, lors du point presse sur l’évolution épidémiologique du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano.