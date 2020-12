Joueur de l’année: Ronaldo nominé en compagnie de Lewandowski et Messi, De Bruyne écarté

Les FIFA Best Awards auront cette année un goût de Ballon d’Or, puisque cette récompense, habituellement décernée en décembre par le magazine France Football, a été annulée en raison de la crise du Covid-19.

La FIFA, la fédération internationale de football, a dévoilé vendredi le nom des finalistes de l’édition 2020 des The Best FIFA Football Awards. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Lionel Messi sont nominés au titre de Joueur de l’année. Les résultats seront connus le 17 décembre à l’occasion d’une cérémonie virtuelle.

Le buteur polonais du Bayern fait office de favori après son parcours éclatant en C1, mais il devra écarter Messi, meilleur joueur Fifa l’an passé, ainsi que Ronaldo qui est également un habitué du trophée.

Les lauréats sont désignés par un vote des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, d’un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des supporters consultés en ligne du 25 novembre au 9 décembre.