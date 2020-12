Figure de proue du mouvement de contestation en Pologne, Marta Lempart était à Bruxelles jeudi et vendredi pour faire entendre sa voix et celles des milliers de Polonais qui réclament la démission du gouvernement Marowiecki depuis fin octobre.

entretien

Il ne faut surtout pas leur donner un délai de deux ans », nous confiait jeudi soir Marta Lempart, une des organisatrices de « La grève nationale des femmes » et du « Lundi noir » en 2016. Au même moment, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne validaient le lien établi dans la prochaine programmation budgétaire (2021-2027) entre octroi des fonds européens et respect des principes de l’Etat de droit.