Tueurs du Brabant: environ 400 tests ADN ont déjà été effectués

Trois anciens dirigeants d’un groupe d’extrême droite dissout dans les années 1980, le Front de la Jeunesse, vont devoir se soumettre à des tests ADN, dans le cadre de l’enquête relative aux tueries du Brabant, selon la Dernière Heure vendredi. Le parquet fédéral a confirmé que de nombreux prélèvements ADN ont été, et doivent encore, être opérés dans le cadre de ce dossier, sans préciser qui doit s’y soumettre. Mais il a indiqué que cela concernait environ 800 personnes et que la moitié de celles-ci l’ont déjà effectué.

« Je peux confirmer qu’on a un certain nombre de traces ADN dans le dossier à vérifier », a expliqué Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. « A l’époque où l’enquête a débuté, les techniques de recherche d’ADN n’étaient pas celles qu’elles sont aujourd’hui, et donc on manque d’indications pour lier éventuellement des noms qui apparaissent dans le dossier à certaines traces ADN prélevées », a-t-il dit.