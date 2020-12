Reportage

La Belgique participe à des réunions avec nous, notamment virtuelles, et c’est le plus important. Mais maintenant, on aimerait bien qu’elle se prononce. » Le Dr Abdulkarim Omar, ministre du gouvernement autonome du Kurdistan syrien, en charge du sort des djihadistes étrangers détenus au nord-est de la Syrie, ne cache pas une certaine impatience à ses hôtes belges, en ce 4 décembre.