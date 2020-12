Survol de Bruxelles: une étude d’incidences insuffisante

Régulièrement, le dossier du survol de Bruxelles se rappelle au souvenir des responsables politiques à travers une décision de justice puisque les décisions politiques se font plutôt rares. C’est encore une fois le cas, en faveur de la Région et d’une bonne partie des communes bruxelloises ou avoisinantes et en défaveur de l’État fédéral à nouveau jugé trop attentiste. L’ordonnance rendue en référé par le tribunal de première instance de Bruxelles fait suite au jugement de juillet 2017 condamnant l’État fédéral à deux choses : réaliser une étude d’incidences des activités de l’aéroport national dont il est actionnaire et limiter les nuisances sur trois routes (Canal, Ring et 01) à ce qu’elles étaient en 2017. Une condamnation déjà relancée en 2019 alors que le Fédéral n’avait pas produit l’étude d’incidences réclamée.