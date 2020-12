La Vivaldi perd encore un siège à la Chambre

Au soir du scrutin de mai 2019, le gouvernement De Croo (Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen, Ecolo, CD&V) pouvait revendiquer 88 sièges. Lors de notre précédent sondage, effectué juste après la très longue formation gouvernementale, il n’en comptait plus que 82… Et selon notre Grand Baromètre de décembre, il en perd encore un, le voici à 81.

Le point d’attention se trouve cette fois au sein des écologistes francophones, qui perdent deux sièges par rapport à notre précédente enquête. Le MR, qui en regagne un, permet de limiter la casse à une seule unité. Pas de quoi priver la Vivaldi de sa confortable majorité (il faut 76 sièges au moins) mais pas de quoi non plus vaincre le bloc nationaliste, composé de la N-VA et du Vlaams Belang.