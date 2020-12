«Les Jeux olympiques vont avoir lieu à Tokyo», assure Sebastian Coe

Il a tenu à officialiser la chose, une fois de plus.

Le président de la Fédération internationale d’athlétisme, Sebastian Coe, s’est dit vendredi persuadé que les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), décalés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, vont avoir lieu, tout en reconnaissant qu’on « évoluait encore en territoire inconnu » concernant la présence du public.

« Les Jeux vont avoir lieu, j’étais le mois dernier à Tokyo et j’ai passé 48 heures très intenses à parler avec les organisateurs, les autorités locales et le gouvernement, ils font preuve d’une détermination de fer pour organiser les Jeux », a déclaré Coe lors d’un entretien avec des agences de presse internationales.

« On évolue en territoire inconnu (…). Personne ne sait clairement pour le moment si, comme je l’espère, on va pouvoir avoir un stade plein de fans passionnés et bruyants. Je pense qu’il y aura une dimension de distanciation sociale », a ajouté le double champion olympique du 1500 m.