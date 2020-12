J’ai toujours été émerveillée par la fête de Noël, qui me semblait avoir un côté plus magique que celle de l’Aïd que l’on fête dans ma religion après le ramadan. Quand mes sœurs se sont mariées, j’ai pu me rendre compte de ce qu’elle était vraiment, avec ce grand moment de partage en famille, à dix autour de la table, que l’on a, depuis, l’habitude de vivre dans ma belle-famille. Ce ne sera malheureusement pas le cas cette année… »