A trois, au lieu de dix

Ni nos enfants, ni nos parents. On est parti du principe qu’on allait respecter les consignes de sécurité. Et ce n’est même pas par peur des voisins ! C’est simplement qu’à un moment donné, on doit tous faire des efforts pour combattre le virus. »

A Mont-Saint-Guibert, Pascal Viroux et Valérie Martin ont fait un double choix. Le premier plus aisément car leurs enfants respectifs passeront la Noël chez leur père ou mère. A savoir trois filles et un garçon pour monsieur, et deux filles et un garçon pour madame. Ils ne garderont ainsi avec eux que leur enfant commun, Sohan, qui vient de fêter son premier anniversaire : « Ils s’entendent tous, on a de la chance et cela aurait été un plus d’être tous les dix à table pour Noël. C’est la fête de la famille par excellence. Ce sera donc pour l’an prochain, mais cela signifie aussi que, cette fois, on les aura tous pour la nouvelle année ! Dommage qu’on ne puisse pas tirer un petit feu d’artifice pour fêter ça… »