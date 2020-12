Sommet européen: des sanctions symboliques contre la Turquie en marchant sur des œufs et en attendant Biden

C’était un autre gros morceau, coriace, au menu du sommet des chefs d’Etat de l’UE : la Turquie. Et l’affaire n’a pas été simple, sur ce front-là non plus. Un front délicat, s’agissant de ce grand voisin turbulent, membre de l’Otan, hôte de millions de réfugiés syriens et candidat (de plus en plus théorique) à l’adhésion à l’UE. La discussion sur la Turquie n’a été tranchée qu’aux alentours d’1h du matin, vendredi.

Les Vingt-Sept avaient décidé début octobre de décider en décembre. Face au comportement de plus en plus irritant du voisin, aux « provocations » en Méditerranée et son activisme militaire sur un nombre croissant de fronts, une alternative était présentée à Ankara. Soit engager un « agenda positif ». Soit en subir les conséquences. L’Allemagne mais aussi le chef de la diplomatie de l’UE Borrell allaient tâter le terrain, tenter une mission de bons offices.