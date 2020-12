A la veille de ce Conseil européen, on pouvait s’interroger. L’agenda débordait de dossiers. Compliqués à trancher. Et en retard. Tout allait-il pouvoir être réglé sur le fil ? Affirmatif.

Éclairage

La paralysie était-elle une option ? On peut franchement en douter. Le continent européen se débat depuis bientôt un an avec une incroyable crise sanitaire et son cortège de catastrophes, humaines, économiques, sociales – sociétales. Tant et si bien que les Vingt-Sept, réunis physiquement à Bruxelles malgré le risque covid, ont fini par s’entendre pour prendre les décisions qu’ils avaient promises.