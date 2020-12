«Lior Refaelov mérite le Soulier d’Or»

L’élection du Soulier d’or se profile à l’horizon. Lior Refealov est-il le grand favori pour le chausser ?

Exceptionnellement, on va décerner cette récompense sur un seul tour, et donc sur les cinq mois qui viennent de s’écouler, ce qui est peu. Il faut bien sûr tenir compte de cette première moitié de saison, mais en veillant, selon moi, à voir les choses plus largement, pour éviter un one shot et pour au final récompenser un joueur qui a beaucoup donné au football. Ce vote-ci doit être très spécifique, comme les circonstances le sont. Il y a quelques candidats et Refaelov en fait partie parce qu’il a été très bon ces derniers mois, mais aussi parce qu’il a donné depuis dix ans une belle image du football belge, au FC Bruges puis à l’Antwerp. Pour l’ensemble de son œuvre, il est au-dessus et mérite le trophée. Ce serait dommage que ce ne soit pas lui.