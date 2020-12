Les Borlée, trois questions autour d’un transfert explosif

Le passage de l’ensemble du team Borlée de la Ligue francophone à la Ligue flamande d’athlétisme a été acté et sera effectif à partir du 1er janvier 2021. Qu’est-ce qui se cache derrière cette spectaculaire décision ?

Ce qu’on avait compris la veille est devenu officiel ce 11 décembre. Le team Borlée, composé de Kevin, Jonathan et Dylan Borlée, mais aussi de Hanne Claes et Camille Laus, quittera la Ligue francophone (LBFA) pour son homologue flamande (VAL) le 1er janvier prochain. Il sera soutenu financièrement par Sport Vlaanderen, l’équivalent de l’Adeps au nord du pays. L’annonce a été faite en leur présence, mais aussi celle du ministre flamand des Sports, Ben Weyts (N-VA), et du directeur technique de la VAL, Rutger Smith. Comment faut-il expliquer ce transfert explosif ?