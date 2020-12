Commentaire: entre gêne et soulagement

Voir un ministre des Sports flamand étiqueté N-VA se gausser de l’arrivée dans son écurie des plus « francophonissimes » de nos athlètes, tous incapables de tenir une conversation en néerlandais, avait quelque chose de surréaliste, ce vendredi après-midi. Voir ces mêmes athlètes contraints, pour la photo, de soulever, devant eux, un survêtement siglé Sport Vlaanderen, tout autant. On ne savait pas trop, en fait, s’il fallait rire ou pleurer face à cette démonstration de com politico (surtout)-sportive (un peu). Un vrai moment de gêne…