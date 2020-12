Le triple «Wir schaffen das» européen

Climat + relance + Etat de droit = un strike en langage sportif. On peut pointer les petites lignes, les conditions en tous genres, les compromis qui affaiblissent les accords conclus, mais on doit avant tout saluer l’exploit. Cette Union européenne dont on a mis en cause plus d’une fois ces dernières années la cohésion, le sens de l’Histoire – et surtout du présent – et le poids politique a été au rendez-vous au terme de ce sommet. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Pas seulement sur l’argent, pas seulement sur le climat, pas seulement sur les valeurs, mais sur tous ces plans à la fois. Tout n’est pas beau dans ces accords et beaucoup reste à faire : concrétiser les actions pour le climat, appliquer les sanctions prévues dans le cadre de l’Etat de droit et éviter de gaspiller le pactole de la relance à des buts non essentiels. Mais le résultat du jour est tout sauf banal.