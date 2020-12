Face à Genk, Lukas Nmecha a inscrit son septième but de la saison sur penalty. Un penalty qu’il avait lui-même obtenu quelques minutes plus tôt et qui a généré quelques petites tensions entre le buteur allemand et Michel Vlap. Les deux hommes s’étaient en effet positionnés pour le tirer.

Finalement, après quelques mots échangés et l’intervention du capitaine Albert Sambi Lokonga, c’est Nmecha qui aura le dernier mot, au grand dam de son coéquipier.