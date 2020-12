D1A: Anderlecht s’offre le Racing Genk mais perd Yari Verschaeren

Après quatre matchs sans succès, Anderlecht a renoué avec la victoire grâce à un penalty de Nmecha au terme d’un match abouti. La première période, qui a duré plus de 56 minutes, a été marquée par la blessure de Verschaeren et le choc tête contre tête entre Cullen et Cuesta.

Pas une mais deux fins de série vendredi soir à Saint-Guidon : Anderlecht a renoué avec le succès après quatre matchs sans victoire et Genk a vu sa série de sept succès de rang – record historique du club en championnat – se terminer dans la capitale. Le seul endroit où John van den Brom, ex-coach du RSCA entre 2012 et 2014, ne voulait pas courber l’échine. C’est pourtant ce qui est arrivé. Fort logiquement au terme d’une rencontre dominée par les Anderlechtois. Sans aucun doute leur prestation la plus aboutie sous Vincent Kompany. L’expression « match référence » sera dans de nombreuses bouches de partisans mauves tout au long du week-end. A juste titre au terme de nonante minutes où l’unique but est tombé en seconde période suite à un penalty provoqué et transformé par Nmecha - Vlap a voulu le lui contester - mais où les événements se sont plutôt déroulés lors d’un premier acte où Anderlecht aurait pu s’en vouloir d’avoir autant gaspillé.