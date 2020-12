« Ce succès face au leader tombe à point nommé pour démontrer qu’on peut encore remporter des matches et surtout conserver un avantage dans un contexte difficile », jugeait le médian. « Il fait du bien à tout le monde et on a pu s’en rendre compte avec l’explosion de joie qui a émané du banc au coup de sifflet final. C’était un soulagement immense pour toute l’équipe, qui a énormément bossé ces dernières semaines sans en recueillir les dividendes mérités. »