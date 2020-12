Les frontières terrestres des Etats-Unis fermées jusqu’au 21 janvier

Seuls sont autorisés le commerce des biens et marchandises et les voyages considérés comme essentiels.

Frontière entre les Etats-Unis et le Mexique où de nombreuses personnes décèdent du coronavirus - Photo News

Les frontières terrestres des Etats-Unis vont rester fermées aux déplacements non essentiels au moins un mois de plus, jusqu’au 21 janvier, pour freiner la pandémie de Covid-19, ont annoncé vendredi les autorités américaines et canadiennes.

La fermeture des frontières des Etats-Unis avec ses deux partenaires du libre-échange nord-américain, Canada et Mexique, a été décidée en mars et prolongée chaque mois depuis.

Le nouveau prolongement entre les deux voisins du Nord « va contribuer à protéger les gens des deux côtés de la frontière », a justifié le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d’un point presse.

Seuls sont autorisés le commerce des biens et marchandises et les voyages considérés comme essentiels.