Arsenal a tenté de transférer Özil à la Juventus à cinq reprises

L’international allemand est sur une voie de garage chez les Londoniens et cherche un nouveau club.

Mesut Özil vit un véritable cauchemar à Arsenal depuis plus de six mois. Il n’a pas joué depuis le mois de mars et n’est pas repris dans les différents groupes au fil des semaines.

L’international allemand cherche une porte de sortie et cela aurait pu être en Italie. En effet, selon Calciomercato, il a été proposé à… cinq reprises à la Juventus par Arsenal. Cependant, son salaire a été le véritable point négatif dans ces négociations.

Actuellement sous contrat avec les Londoniens jusqu’en juin, Özil pourrait faire ses valises pour la MLS et le club de DC United.