Pierre Webo envoie un message au PSG après l’incident raciste en Ligue des champions: «Je suis fier d’eux» (vidéo)

Mardi soir, le match de Ligue des champions entre le PSG et Basaksehir a été interrompu (avant d’être définitivement arrêté) suite à des propos racistes lancés par le quatrième arbitre de la rencontre à l’encontre de Pierre Webo, entraîneur adjoint du club turc.

« Vous pouvez voir que je suis plus calme maintenant », a-t-il confié au Daily Mail quelques jours après l’incident.

« Quand je me regarde dans la vidéo, quand je regarde mon visage et quand je vois à quel point j’étais agressif… Je ne voudrais pas me retrouver en face d’un gars comme moi. […] C’est la première fois que je vois mon visage comme cela. Je ne me souviens pas d’une situation similaire. »