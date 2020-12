Euro 2020: Didier Deschamps annonce que sa liste est faite «à 100%»

Alors que l’Euro débutera dans six mois après avoir été reporté d’un an à cause du coronavirus, Didier Deschamps a annoncé dans une interview accordée à RTL qu’il avait déjà sa liste de joueurs. « Aujourd’hui, elle est faite à 100 % », a-t-il confié.

« Je sais trop bien qu’il peut se passer beaucoup de choses d’ici le mois de mars. J’espère qu’il n’y aura pas de problèmes physiques pour l’ensemble des joueurs », a-t-il ajouté en étant conscient que tout peut arriver à six mois du début de la compétition.