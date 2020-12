Julian Alaphilippe a «réalisé son rêve de toujours» en remportant le maillot arc-en-ciel

Julian Alaphilippe a remporté en 2020 la Flèche Brabançonne et une étape du Tour de France. Surtout, le Français de 28 ans est devenu champion du monde à Imola, devant Wout van Aert. « Gagner cette course et réaliser mon rêve de toujours était incroyable », a déclaré le coureur de Deceuninck-Quick Step sur le site de son équipe en faisant le point sur la saison écoulée.

Alaphilippe est revenu sur la course arc-en-ciel. « Je me suis assuré de prendre le départ sans pression, sans penser à ce qui pourrait arriver et j’étais extrêmement concentré », a raconté le Français. « Gagner cette course de plus de six heures et enfin réaliser ce rêve de toujours était incroyable, surtout avec un tel plateau contenant autant de coureurs forts. Je l’avais dit avant, le maillot arc-en-ciel est le plus beau dans le cyclisme et savoir que je le porterai pendant douze mois a été très émouvant et c’est encore difficile à décrire en un mot. »