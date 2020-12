La Gantoise – Standard: entre similitudes et différences

Trois coaches en six mois, pour finalement en revenir à ses plus belles amours. La direction gantoise a longtemps flirté avec le retour de celui qui lui a offert un titre et des soirées européennes de feu. Finalement, l’idylle s’est concrétisée suite au limogeage de Wim De Decker et pour sa première à domicile, le coach reçoit le Standard, une formation qu’il connaît par cœur tant il l’a déjà défiée à maintes reprises.

C’est face aux Liégeois que Hein Vanhaezebrouck a décroché les trois points synonymes de sacre. C’est contre les Rouches, et son ancien mentor Michel Preud’homme, qu’il a offert ses plus belles joutes tactiques. C’est encore face aux Principautaires qu’il a enregistré six victoires pour un partage et une seule défaite en huit sorties. Bref, l’équipe locale possède l’homme adéquat pour taquiner des visiteurs en quête de succès sur la scène belge.