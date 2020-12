Samedi face à l’Atlético de Madrid, Karim Benzema a signé sa 528 caps avec le Real Madrid. Un nouveau record détenu par le Français puisqu’il est devenu le joueur étranger (non-espagnol) le plus capé de l’histoire du club. Il dépasse un certain Roberto Carlos et ses 527 caps.

En 528 apparitions, Benzema a marqué 257 buts et délivré 138 passes décisives.