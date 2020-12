La SNCB lance son nouveau plan de transport: 400 trains supplémentaires circulent dès ce dimanche

Un nouveau plan de transport SNCB est adapté dès ce dimanche. L’élargissement de l’offre se déroulera en plusieurs phases d’ici 2023. D’ici 2023, ce sont mille trains supplémentaires qui vont circuler dans tout le pays, et déjà 400 trains supplémentaires dès ce dimanche.

Concrètement, cela se traduit par l’ajout de nouvelles relations, davantage de trains et de gares desservies le week-end, l’offre de trains renforcée tôt le matin et tard le soir autour de Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Charleroi, l’ouverture d’une nouvelle gare à Anderlecht et l’adaptation des horaires de certains trains.