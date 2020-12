Embourbé dans les crises, l’Etat libanais joue les absents

Le tableau est dramatique : 49 % de chômage, une personne sur deux sous le taux de pauvreté, une inflation à plus de 130 % (imaginez que le prix de votre kilo de pommes double en un an), une monnaie qui perd de plus en plus de valeur (vous gagnez toujours vos 1.500 euros par mois, mais les prix augmentent à une vitesse folle). Le Liban est embourbé dans une folle et interminable crise économique et financière, aggravée par une crise politique et la double explosion au port de Beyrouth au mois d’août. Le tableau est donc bien dramatique.