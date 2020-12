Romelu Lukaku frappe tellement fort qu’il effraie le ramasseur de balle derrière le but (vidéo)

Romelu Lukaku ne cesse d’enchaîner les buts cette saison avec l’Inter Milan et semble infatigable. Il l’a encore prouvé dimanche après-midi en marquant le troisième et dernier but de son équipe dans la victoire à Cagliari (1-3).

Après avoir passé le gardien adverse au milieu du terrain, le Diable rouge était seul devant le but et ne s’est pas privé pour envoyer un boulet de canon. Sa frappe était tellement forte que le ramasseur de balle de l’autre côté du filet a eu peur et s’est abaissé par réflexe.