Serie A : Dries Mertens encore à l’assist avec le Napoli, vainqueur contre la Sampdoria (vidéo)

Mené au score après 20 minutes, le Napoli a une nouvelle fois pu compter sur l’apport de Dries Mertens pour retourner sur de bons rails.

Titulaire, l’ailier belge a déposé le ballon sur la tête de son équipier Hirving Lozano d’un très beau centre du gauche (53e, 1-1). Un but égalisateur qui a permis à Mertens de signer son 6e assist en 10 matches de championnat, lui qui a marqué 4 buts en Serie A jusqu’à présent.

Buteur contre l’AC Milan et l’AS Roma récemment, il avait déjà délivré deux passes décisives la semaine dernière face à Crotone.

Le deuxième but napolitain est arrivé un quart d’heure plus tard sur un débordement de Lozano et un coup de tête du massif Andrea Petagna (68e).

Au classement, Naples 3e avec 23 points à 3 longueurs de l’AC Milan qui défie Parme en soirée.