La Gantoise-Standard: Les Rouches ouvrent la marque après moins de eux minutes via... un but contre son camp (0-1, direct)

L’objectif est simple et bien défini pour chaque camp. Côté liégeois, on a besoin de ces trois points pour se relancer dans la course aux Playoffs 1. Après les quatre partages de rang qu’ils viennent de concéder en championnat, les Rouches se retrouvent à une bien décevante huitième position au classement. Il est donc impératif pour les hommes de Philippe Montanier d’enfin s’imposer. Pour cela, le technicien français pourra compter sur le retour de Selim Amallah, sur la touche depuis plus d’un mois (d’abord à cause d’une blessure au genou, ensuite à la cheville), et de Maxime Lestienne, absent contre Benfica.

En face, Hein Vanhaezebrouck, nommé depuis peu à la tête des Buffalos pour espérer les relancer dans ce championnat, voudra également la victoire à tout prix. Suite aux deux derniers revers, les Gantois se retrouvent à la treizième position, et sont déjà bien loin du quatuor de tête (12 points)…