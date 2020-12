Coronavirus: à la session de janvier, quelles solutions pour les étudiants en quarantaine?

Un certain nombre d’étudiants du supérieur n’échapperont pas à des périodes de quarantaine forcée, voire de maladie durant leur session d’examens. Face au risque d’absence, ils s’inquiètent. « Je suis en panique totale face à ces examens, au point de ne plus pouvoir en dormir », raconte Lucie*, étudiante en faculté de médecine. « Le présentiel va amener des quarantaines pendant les examens et nous empêcher d’assister aux suivants. » Pour sa part, Gaëlle est en quarantaine jusqu’au 23 décembre. « J’ai peur de développer le covid et d’être malade durant mes examens », témoigne cette étudiante en 2e année de psychologie. Comme bien d’autres, elles s’interrogent sur leur avenir immédiat. L’occasion de faire le point sur les règles en cours.

