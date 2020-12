Belgian Hockey League : La Gantoise termine le 1er tour invaincu, le Racing qualifié sur le fil pour les play-offs

Herakles vs Racing - Belga

Outre les Gantois, le Waterloo Ducks, l’Orée, le Léopold, le Dragons, Louvain et le Beerschot (dans l’ordre du classement), qui étaient déjà assurés de leur présence en play-offs, le Racing a lui aussi réussi in extremis à arracher sa présence dans le 2e tour du haut en s’imposant 0-1 à l’Herakles, contraint donc pour sa part à disputer les play-downs.

Le match capital de la journée se déroulait en effet à Lierre, où les visités de l’Herakles et le Racing se sont disputés la 8e place du classement, synonyme de dernier ticket pour les play-offs pour le titre. Sans Victor Wegnez, victime d’un déboîtement d’épaule samedi au Dragons, les hommes de Craig Fulton ont inscrit le seul but du match via l’Anglais Edward Horler en début de rencontre (8e).