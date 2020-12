Belgian Hockey League : le Racing émerge à l’Herakles et se qualifie pour les Playoffs

Herakles – Racing : 0-1. La rencontre décisive de cette 13e et dernière journée du premier tour en division d'honneur a tenu toutes ses promesses. Elle a été passionnantes jusqu'au coup de sifflet final avec comme enjeu, la dernière place pour les playoffs. La première période était à mettre à l'avantage des Bruxellois bien plus inspirés et en place que leurs adversaires. Il ne fallait d'ailleurs que 8 minutes à Edward Horler pour lancer son équipe dans la partie en mettant un terme à un cafouillage devant la cage d'Amaury Timmermans. Après le repos, l’Herakles se montrait plus inspiré et le Racing un peu moins à son affaire. Mais les p.c. de Nicolas De Kerpel n'atteignaient pas leur cible. L'absence de Victor Wegnez dans le milieu de terrain ucclois se faisait ressentir et la tension montait encore d'un cran dans le dernier quart. La partie était plus décousue et l'équipe locale tentait le tout pour le tout pour arracher le partage, synonyme de playoffs.