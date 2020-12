Brexit: les Britanniques ont un avantage clair à mettre la pression jusqu’au 31 décembre

Je pense que les Britanniques attendent de nous un effort supplémentaire. » Voilà une des raisons avancées par Boris Johnson hier pour expliquer aux Britanniques ce nouveau recul d’une dead line donnée par lui-même et Ursula von der Leyen la semaine dernière. Conscient du dommage que causerait une sortie de l’Union européenne sans accord, et le manque de popularité qu’aurait cette décision dans l’opinion, le Premier ministre du Royaume-Uni refuse de quitter la table des négociations. Car s’il le faisait, la faute pourrait lui être imputable. Or, depuis le début, il est dans son intérêt de pouvoir pointer du doigt l’Union comme la responsable de l’échec de ces négociations.