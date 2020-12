Schalke 04, avec Benito Raman buteur, privé d’un retour au succès après 11 mois à la 90e+3

Cruelle désillusion pour Schalke 04 ce dimanche après le partage 2-2 face à Augsburg. L’équipe de Gelsenkirschen menait 1-2 à quelques minutes de la fin grâce notamment au 3e but de la saison de Benito Raman (52e). En supériortié numérique depuis la 53e minute, Schalke avait tout en main pour conserver cette avance d’un but mais a flanché dans les arrêts de jeux suite à un but de Richter (90e+3).

Vainqueurs contre le Borussia Mönchengladbach le 17 janvier dernier (2-0), Benito Raman et ses équipiers n’ont plus gagné le moindre match de championnat depuis lors. Avec 4 points, Schalke 04 reste dernier de Bundesliga avec la pire attaque (8 buts) et la moins bonne défense (33 buts) de l’élite allemande.