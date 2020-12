Salles de cinéma, encore essentielles?

Le cinéaste et acteur français connu pour son sens de la provocation estime que les salles de cinéma ne sont plus essentielles. A l’inverse, Denis Villeneuve dont on attend le blockbuster « Dune » en 2021 se pose en défenseur des salles obscures.

Le cinéma n’est plus essentiel comme il l’a été à une époque. Malheureusement, les salles ne sont plus essentielles. Je vais faire crier tout le monde, mais le futur du cinéma, il n’est plus là. C’est comme se battre pour qu’une espèce animale ne disparaisse pas. Les tigres vont disparaître quoi qu’il se passe ! Les cinémas sont voués à disparaître et là, c’est juste un accélérateur. Il y a beaucoup de salles qui ne seront plus là à la rentrée, beaucoup de propriétaires de cinémas qui vont être obligés de vendre » déclarait Mathieu Kassovitz sur BFMTV il y a trois jours alors que tout le secteur était au 36e dessous en apprenant que la réouverture des salles attendue pour le 15 décembre en France était repoussée au 7 janvier. Et d’avoir qu’il s’agit là d’un « ego mal placé » et qu’on peut « regarder des films à la télé… » Tollé fatalement.