Les effacements du paysage de Mégane Likin

L’artiste parvient à restituer l’atmosphère envoûtante du monde secret et silencieux de la nature. - Jacky Lecouturier.

C’est un monde qui semble émerger du brouillard. Un monde mystérieux et familier à la fois, fait de forêts, de sous-bois, de coins de Fagnes noyés dans la brume. Au premier abord, on pense à des photos. En s’approchant, on se dit que, tout compte fait, il s’agit plutôt de dessins. Mais le doute subsiste.

Mégane Likin aime cette idée du doute chez celle ou celui qui découvre son travail. Elle fait tout pour l’entretenir et amener le visiteur à imaginer lui-même ce qu’elle ne montre pas ou, plus exactement, ce qu’elle supprime, ce qu’elle efface. À première vue, son travail est d’une merveilleuse simplicité. Souriant derrière son masque, elle glisse : « On parle souvent de simplicité à propos de mes paysages mais en fait, ce n’est pas si simple que ça. »