Premier League : Liverpool trébuche à Fulham, s’inquiète pour Matip mais garde le rythme de Tottenham (1-1, vidéo)

Un bon point. C’est ce que Liverpool a récolté dimanche soir en partageant 1-1 contre Fulham. Menés au score suite au but de Reid sur une puissante frappe du droit (25e), les Reds ont mis du temps pour revenir dans ce match. Il faut dire qu’un enième souci physique leur a fait perdre un peu de confiance.

Souffrant au niveau du dos, Joel Matip a en effet quitté le terrain à la pause. Son équipe a donc dû se débrouiller avec une défense centrale Fabinho - Henderson totalement improvisée. Si ce remplacement ressemble plus à une précaution qu’à une véritable blessure, les supporters des Reds s’inquiètent alors que Van Dijk, Jota, Gomez, Milner, Shaqiri, Tsimikas et Thiago Alcantara sont blessés et indisponibles.

Malgré ces absences, Liverpool est parvenu à égaliser en fin de match grâce à Mohamed Salah, buteur sur penalty à la 79e minute. Malgré l’entrée au jeu de Divock Origi (84e), les Reds ne sont plus parvenus à marquer.